Kayserispor U21 sınıfta kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu U21 Ligi'nde mücadele veren Kayserispor, ilk yarıyı hiç de başarılı olamadı.

Kayserispor U21 takımı, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta sadece 2 galibiyet alırken 4 kez berabere kaldı 11 kez de mağlup oldu. Rakiplerine 13 gol atarken kalesinde ise 36 gol gören Kayserispor, puan tablosunda -23 averajla 16. sırada yer bulabildi.

Sorumlu yönetici Serdar Maraşlı ile Alt Yapı Antrenörü Alper Kelkitli'nin tüm eleştiri oklarını üzerine çektiği sarı kırmızılı takımının 2018-2019 sezonunun ilk yarısında oynadığı 17 maçlar ve neticesi şöyle:

1.Hafta: Kayserispor-Antalyaspor 1-0

2.Hafta: Bursaspor-Kayserispor 2-0

3.Hafta: Kayserispor-Y.Malatyaspor 0-0

4.Hafta: Fenerbahçe-Kayserispor 1-1

5.Hafta: Göztepe-Kayserispor 3-1

6.Hafta: Kayserispor-Konyaspor 0-0

7.Hafta: Beşiktaş-Kayserispor 3-0

8.Hafta: Kayserispor-Ç.Rizespor 3-5

9.Hafta: M.Başakşehir-Kayserispor 1-0

10.Hafta: Kayserispor-Sivasspor 2-1

11.Hafta: Ankaragücü-Kayserispor 2-0

12.Hafta: Kayserispor-Galatasaray 1-3

13.Hafta: Alanyaspor-Kayserispor 2-1

14.Hafta: Kayserispor-Trabzonspor 2-7

15.Hafta: Kasımpaşa-Kayserispor 3-0

16.Hafta: Kayserispor-Akhisarspor 1-1

17.Hafta: Erzurumspor-Kayserispor 2-0