Kayserispor U21 takımın konuğu Alanyaspor

haftasında Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

U21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde son sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar Alanyaspor engelini geçerek haftayı galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor. Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi geride kalan 29.hafta sonunda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 21 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı takım kalan son 5 haftada alacağı puan veya puanlarla ligdeki sıralamasını belirleyecek.

Pazar günü Sümer Stadında oynanacak olan İstikbal Mobilyaspor Kayserispor U21 takımı ile Aytemiz Alanyaspor U21 takımı karşılaşmasında saat 12.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ankara Bölgesinden Giray Şaylan yönetecek. Şaylan'ın yardımcılıklarını Harun Terin ve Işık Ekinci yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Mustafa Emre İrfan olacak.