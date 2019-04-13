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Kayserispor U21 takımın rakibi MKE Ankaragücü

U21 Liginin 28.

haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.


Haftalar sonra galibiyet alarak moral bulan Sarı-Kırmızılılar yarın oynayacağı Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü yenerek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Ligin 27.haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 17 hafta sonra galibiyeti hatırlayan Sarı-Kırmızılılar MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Ligde topladığı 13 puanla 17.sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı yarın MKE Ankaragücü maçını da kazanarak çıkışını sürdürmekte kararlı. Teknik Direktör Alper Kelkitli yönetiminde Sarı-Kırmızılılar ligde kalan son 7 haftada alacağı puan veya puanlar ile ligdeki sıralamasını belirleyecek.


Sümer Stadında oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 12.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Çankırı Bölgesinden Kerim Çataklı yönetecek. Çataklı'nın yardımcılıklarını İlknur Ülker ve Abdulkerim Dalgaç yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Hamit Aydın.

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