İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor üçüncü galibiyetini aldı

Yukatel Kayserispor bu sezon ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar sahasında Galatasaray'ı Mame Baba Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın golleri ile mağlup ederken ligdeki 3. galibiyetine imza koydu. Yukatel Kayserispor geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı ve 10 puana ulaştı.


Sarı kırmızılı ekip; bu sezon Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını galibiyetle noktalamış, Adana Demirspor ile berabere kalmış ve Altay ile Hatayspor maçlarında da yenilmişti.

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