Kayserispor üçüncü galibiyetini aldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'deki üçüncü galibiyetini elde etti.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı üçüncü maçını da kazanmasını bildi. Taraftarı önünde Antalyaspor'u Mame Baba Thiam'in golü ile yenen Yukatel Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 6. hafta sonunda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Yukatel Kayserispor 9 puan topladı.

Üçüncü iç saha maçında rakibini mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, ligin 7. haftasında Cuma günü deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.