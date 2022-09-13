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Kayserispor üçüncü galibiyetini aldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’deki üçüncü galibiyetini elde etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'deki üçüncü galibiyetini elde etti.


Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı üçüncü maçını da kazanmasını bildi. Taraftarı önünde Antalyaspor'u Mame Baba Thiam'in golü ile yenen Yukatel Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 6. hafta sonunda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Yukatel Kayserispor 9 puan topladı.


Üçüncü iç saha maçında rakibini mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, ligin 7. haftasında Cuma günü deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

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