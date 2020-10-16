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Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı

Hes Kablo Kayserispor, Ulusal Lisans alan 6 Süper Lig takımından biri oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.


İncelemeler neticesinde Süper Lig'den Erzurumspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Denizlispor, TFF 1.Lig'den Akhisaspor, Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Menemenspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor, Türkiye 2.Lig'den Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare Spor, Bodrumspor, Çorum FK, Ergene Velimeşe Spor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, Kastamonuspor, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Sakaryaspor, Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verildi.

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