İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor umutlu

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.


Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı; “Bu sene genç oyunculara daha çok ağırlık veriyoruz. Daha da önem vermeye çalışıyoruz. Ona göre başka takımlardan daha önceden takip ettiğimiz genç oyuncuları kadromuza dahil ettik. Kamp çalışmalarında gençler ile tecrübeli oyuncular kaynaşacaktır. Faydalı bir kamp olacağına inanıyorum. İnşallah lige de iyi bir başlangıç yaparız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.