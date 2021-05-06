Kayserispor usulsüz seyirci için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“03.05.2021 tarihinde Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak; usulsüz seyirci alınması, karşılaşmaya alınan kişiler tarafından hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”