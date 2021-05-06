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Kayserispor usulsüz seyirci için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı Yeni Malatyaspor maçında usulsüz seyirci alınması ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.


Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“03.05.2021 tarihinde Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak; usulsüz seyirci alınması, karşılaşmaya alınan kişiler tarafından hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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