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Kayserispor VAR kararlarından şikayetçi

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz; Süper Lig’de geride kalan 13 haftada VAR tarafından verilen kararlardan şikayetçi.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz; Süper Lig'de geride kalan 13 haftada VAR tarafından verilen kararlardan şikayetçi.


Süper Lig'in 13 haftalık bölümünü 2 galibiyet 4 beraberlik 7 mağlubiyet ile 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor'da hakem kararları ön plana çıktı. Video Hakem Sistemi (VAR)'nin de futbolun içerisine girmesi sonrasında hataların azalması beklenirken, tam tersinin yaşanıyor olmasından Kayserispor kulübü de mustarip. Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 13 haftanın 7'sinde oynadığı maçlarda VAR kararlarından şikayet etti. Kayserispor Kulübü Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de, yaptığı açıklamada VAR kararlarından şikayetçi olduklarını ifade etmiş ve adil bir yönetim beklediklerini dile getirmişti.


Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında, deplasmanda oynadığı Alanyaspor, Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında VAR kararlarından memnun kalmamıştı.

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