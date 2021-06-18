Kayserispor ve Scisports iş birliği yaptı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ile SciSports, data analiz, scouting ve oyuncu tarama faaliyetlerini geliştirmek adına güçlerini birleştirdi. Bu anlaşma çerçevesinde Sarı-Kırmızılı kulüp, SciSkill oyuncu ve performans indeksi başta olmak üzere birçok verilerle donatılmış oyuncu bilgisine sahip olacak. Anlaşma çerçevesinde elde edilecek veriler ile Sarı-Kırmızılı takım, transfer politikasına uygun oyuncuları daha doğru bir şekilde bulmaya odaklanmak için birçok yöntem kullanabilecek; oyuncu araştırma ve saptama süreçleri daha organize ve etkin hale gelecek.

İlk kulüp olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, “Scouting ve oyuncu arama faaliyetleri için kullanacağımız SciSports Platformu bizim için bir hayli öneme sahip olacak. Günümüz futbolunda scouting çalışmaları yaparken tüm dünyadaki oyuncuları detaylı inceleyebileceğiniz bir veri tabanına sahip olmak, video analizin yanında, bu veriler ile data analizi yapmak, en doğru kararları vermek adına büyük önem teşkil ediyor. Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın destekleriyle, Kayserispor olarak Süper Ligde SciSports ile anlaşma imzalayan ilk kulüp olmamız bizim için ayrıca mutluluk verici bir durum” dedi.