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Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını tesislerde devam ediyor.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Bayram Bektaş nezaretinde günde çift antrenmanla sürdürüyor. Sabah salonda ağırlık çalışması yapan Sarı-Kırmızılılar akşam ise sahada top ile çalışıyor. Lig başlayana kadar hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek olan Hes Kablo Kayserispor'da ilerleyen günlerde hazırlık maçı programı netleşmesi bekleniyor.


Öte yandan Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı transfer çalışmalarını sürdürüyorlar.

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