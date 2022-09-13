İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor yerini koruyor

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasını galibiyetle kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sıradaki yerini korudu.



Süper Lig'in 6. Haftasında Antalyapor'u 1-0 mağlup ederek kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9.sırada kaldı. Ligin 6. haftasında evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup olan ve haftayı 3 puanla kapatan sarı kırmızılılar 9. basamaktaki yerini korudu. 14 puanla Konyaspor'un liderlik koltuğunda yer aldığı Süper Lig'de 13 puanla Başakşehir averajla ikinci sırada bulundu. 4 takım 13'err puanla sıralanırken Yukatel Kayserispor 9 puanla 9. sırada yer aldı.


Bu hafta sonunda ise Hatayspor ve Ankaragücü 1 puanla son iki sırada yer aldı.

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