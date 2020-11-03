İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turunda oynayacağı Yomraspor maçı hazırlıklarına bugün tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.


Ziraat Türkiye Kupasına 3.Eleme Tur'unda dahil olan Süper Lig ekibi Kayserispor 4 Kasım Çarşamba günü Kadir Has Stadyumu'nda Karadeniz ekibi Yomraspor ile tur için mücadele edecek.


Yomraspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenman ile tamamlayan Hes Kablo Kayserispor kupada hata yapmak istemiyor.4 Kasım'da oynanacak olan karşılaşma Kadir Has Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Egemen Savran ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Şevket Teker.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.