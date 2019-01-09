Kayserispor Yöneticilerine Engel

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor'da Başkan Erol Bedir ve yöneticiler, Antalya'ya gidemedi.

8 Ocak 2019 Salı günü akşam saatlerinde uçakla İstanbul sonrasında da Antalya'ya geçmeyi planlayan Sarı Kırmızılı kulüp başkanı Erol Bedir ve yöneticiler, olumsuz hava koşullarından ötürü gidemedi. Kar yağışı münasebetiyle uçak seferlerinin tehir edildiğinden ötürü ne başkan Erol Bedir ne de yöneticiler, uçak seyahatini gerçekleştiremedi. Kayserispor yöneticilerini götürecek olan uçağın 9 Ocak 2019 Çarşamba akşamına tehir olduğu öğrenildi.

Kayserispor'un Antalya'da oynayacağı ikinci hazırlık maçı iptal oldu. Boluspor ile kamp çalışmaları çerçevesinde hazırlık maçı yapacak olan Kayserispor'da planlar değişti. Fırtınalı bir hava tahmin raporu üzerine her iki takım yetkilileri görüşerek müsabakanın iptaline karar verdi. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın da "İptal olması iyi oldu. Akhisar ve Antalyaspor maçları öncesinde sakat vermek istemiyorum" dediği öğrenildi.