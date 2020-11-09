Kayserispor yöneticisi Ali Kaynar'ın acı günü

Hes Kablo Kayserispor yönetim kurulu üyesi Ali Kaynar, babası Nihat Kaynar'ı kaybetti.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan gurbetçi Ali Kaynar, babası Nihat Kaynar'ı kaybetti. 76 yaşında olan ve günlerdir Koronavirüs tedavisi gören Nihat Kaynar, yaşam mücadelesini kaybetti.

Hes Kablo Kayserispor kulübü yazılı bir açıklama yaparak, "Başkan yardımcımız Ali Kaynar'ın babası Nihat Kaynar'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Nihat Kaynar'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz" mesajı paylaştı.

Dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yuman Ali Kaynar'ın babası Nihat Kaynar, bugün son Hulusi Akar Camii'nde saat 16.00'da kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.