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Kayserispor yöneticisinden bilet tepkisi

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesinde Kayserispor yöneticisi Orhan Taşçı bilet tepkisinde bulundu.


Ankara Osmanlı Stadı'nda oynanması gereken ancak Türkiye Futbol Federasyonu kararı ile Kayseri Kadir Has Stadı'nda alınan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı için Kayserispor yöneticisi Orhan Taşçı tepkili bir paylaşımda bulundu. Taşçı, kendisinden Ankaragücü-Beşiktaş maçı ile ilgili bilet talebinde bulunanlara sosyal medya hesabı üzerinden cevap vererek, “Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması Kadir Has Stadı'mızda oynanacaktır. İki takıma da başarılar dileriz. Sıkça sorulması üzerine; bilet yüklemeleri her iki takımın tasarrufundadır. Kulübümüzle ilgili bir durum yoktur. Benden bilet talebinde bulunmayın” dedi.

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