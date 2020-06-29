Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın: "Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız"

Sivasspor ile deplasmanda oynanan ve Kayserispor'un 2-0 kazandığı maç sonrasında Kayserispor Kapalı Kale Taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali ile birlikte galibiyet fotoğrafı çektiren yönetici Süleyman Akın, çok önemli 3 puan aldıklarını söyledi.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, "Gençlerbirliği maçı sonrasında Sivasspor maçını da galip noktalamak bizleri çok mutlu etti. Önümüzdeki 5 maçtan maksimum puan toplayıp kümede kalmayı başaracağız. Sezon sonunda hedefimize ulaşıp gülen taraf biz olacağız" dedi.

Kayserispor Taraftar Grubu lideri Ahmet Dirgenali de, "Galibiyet inancı ile geldiğimiz Sivas'tan bir kez daha gülerek ayrılıyoruz. çok önemli 3 puan kazandık. Teknik heyet ve futbolcuları, tüm taraftarlarımız adına kutluyorum" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'un deplasman galibiyeti sonrasında Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakrbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, eski ve yeni yöneticiler 3 puan için tebrik ve başarı paylaşımları yaptılar.