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Kayserispor Yönetimi, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri ve Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri ve Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un kalan tüm maçlarını kazanmasını beklediklerini belirtti ve Avrupa'da da Kayseri'nin isminden söz ettirmek istediklerini kaydetti.


Kayserispor Yönetimi ve Teknik Direktörü'nün Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyareti sıcak ve samimi bir ortamda geçti. Ziyaretin başında toplu fotoğraf çektirilmesi sırasında Başkan Büyükkılıç, Avrupa hedefini dile getirdi. Ziyarette konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini iletti ve üç puan alıp o şekilde ziyarete gelmek istedikleri için hafta sonundan sonra geldiklerini söyledi. Kayserispor'un Kayseri adını taşıyan en önemli marka olduğunu ifade eden Bedir, “Bu markayı en ilerilere taşımak için her zaman yanımızda olacağınızı biliyoruz. Bu zamana kadar da hep böyle oldu” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayserispor'un olmazsa olmazlarımızdan olduğunu ifade ederek, “Bir çok markamız var; ama Kayseri, Kayserispor ve Erciyes öncelik sıralamamızda ilk başlarda bulunuyor. Bunu da her yerde telaffuz ediyoruz. Kayserisporumuz bizim olmazsa olmazımız. Başarılı olması için sorumluluk makamında bulunan insanlar olarak üzerimize düşen ne varsa yapmamız şehrimiz adına gerekir diye düşünüyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, Teknik Direktör Karaman'ın bundan sonraki maçlarda tulum çıkaracaklarını söylediğini hatırlatarak, “Hocam bize geri kalan maçlar için tulum dedi. Biz tuluma alışkınız. Amacımız Avrupa'da da Kayserimizden söz ettirmeniz” diye konuştu.

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