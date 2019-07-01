Kayserispor Yönetimi görev dağılımı yaptı

Sarı Kırmızılı takımda Başkan Yardımcıları değişti.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile güven tazeleyen İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni ekibine görev dağılımı yaptı. Kadir Has tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan Yardımcısı: Serdar Maraşlı, Türker Horoz, Mustafa Bakır, Mehmet Çakmak Uyar, Hamdi Elcuman

Başkan Danışmanı: Berna Gözbaşı, Mustafa Gülsoy

Hukuk İşleri: Mustafa Orhan Taşçı

Tesis Sorumlusu: Orhan Madenoğlu, Mevlüt İlbağı

Genel Sekreter, Sosyal Medya: Fatih Öcal

Basın Sözcüsü: Mustafa Orhan Taşçı

Taraftar Sorumlusu: Süleyman Akın

Alt Yapı Sorumlusu: Bekir Benk, Furkan Ergüneş, Mustafa Büyükbaş, Alper Özcan

Mali İşler: İsmail Çöl, Özgür Özkan

Reklam Pazarlama: Mustafa Tokgöz, Can Karahasanoğlu, Alper Özcan

Ar-Ge: Ali Kaynar, Erhan Karacaoğlan

Yurt Dışı Temsilcisi: Ali Kaynar, İsmail Solak

Kaynak Çeşitlendirme: İsa Gün, Mehmet Yusuf Sarıalp

Maç Organizasyon ve Protokol: Mustafa Tokgöz, Can Karahasanoğlu, Bekir Benk

İstanbul Temsilcisi: Gökhan Çetinsaya, Bahadır Kul, Muhammed Ali Temel

Ankara Temsilcisi: Özcan Çelik

Sağlık İşleri: Dr. Özgen Aydıncak