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Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı

Yukatel Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı.

Sarı-Kırmızılı takımda Başkan Yardımcıları değişti.


Geçtiğimiz aylarla yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile güven tazeleyen Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni ekibine görev dağılımı yaptı. Kadir Has tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu:


Başkan: Berna Gözbaşı


Asbaşkan: Ali Çamlı


Mali İşler Başkan Yardımcısı: Onur Gözbaşı


Genel Sekreter: Erol Çetin


Tesis Sorumlusu: Bilal Yıldız


Pazarlama ve Sponsorluk Sorumlusu: Hasan Köse


Store Sorumlusu: Ali Kaynar


Stadyum/Taraftar/Loca: Soner Topsakal


Alt Yapı Sorumlusu: İbrahim Somtaş


Avrupa Sorumluları: Ali Kaynar ve Tufan Koç

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