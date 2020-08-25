İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor Ziya'yı serbest bıraktı

Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Ziya Alkurt ile yolları ayırdı.


Süper Lig 2020-2021 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Ben Rienstra'dan sonra Ziya Alkurt ile de yolları ayırdı. 2019-2020 futbol sezonu başında sarı kırmızılı takıma transfer edilen ve istenilen performansı sergileyemeyen Ziya Alkurt'un sözleşmesi karşılıklı olarak görüşülerek feshedildi. Ziya Alkurt, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden ayrılığı duyurdu. Ziya, paylaşımında "Kayserispor ile olan sözleşmemi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Bu süre içerisinde bana yardımcı olan başkanımız Berna hanıma, yöneticilerine ve tüm personellerine teşekkür ederim" cümleleri kurdu.


Ziya Alkurt, Hes Kablo Kayserispor forması ile 11 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıkarak 782 dakika oyunda kalmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.