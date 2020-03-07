İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor zoru başarmak istiyor

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, sarı kırmızılı takımı kümede tutmak adına mücadele verdiklerini söyledi.


Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarından Kayserispor için destek isteyen Başkan Berna Gözbaşı, "Bizler geçiciyiz. Bugün varız yarın olmayız ama tek bir hedefimiz var. İmkansızı gerçekleştirmek istiyoruz. Ligin son sırasındayız ama mücadele eden bir takımımız var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Herşeyle savaşıyoruz. İnşallah kümede kalmayı başaracağız. Medyamızın da bize destek vermesini istiyoruz" dedi.


Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz de, Göztepe galibiyetiyle başlayan çıkışı Kasımpaşa deplasmanında da sürdürmek istediklerini söyleyerek, "Kasımpaşa maçı öncesi heyecanımız büyük. Göztepe maçıyla güzel bir galibiyet aldık. İnşallah bu haftada devamını getirmek istiyoruz. Bu heyecanımızı da sizlerle paylaşmak istedik" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.