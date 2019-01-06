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Kayserispor:0-GO Ahead Eagles:2

Kayserispor, Antalya’da sürdürdüğü kampta hazırlık maçı yaptığı GO Ahead Eagles takımına 2-0 yenildi.

Kayserispor, Antalya'da sürdürdüğü kampta hazırlık maçı yaptığı GO Ahead Eagles takımına 2-0 yenildi.


Kayserispor 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2.yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Kayserispor hazırlık maçında Go Ahead Eagles ile karşılaştı.


Karşılaşma Go Ahead Eagles'ın 22 ve 81.dakikalarda attığı golle 2-0 sona erdi.


Kayserispor sahaya Lung, Atila, Sapunaru, Kana-Bıyık, Bilal, Hasan Hüseyin, Şamil, Varela, Deniz, Chery, Umut ilk onbiri ile çıktı.

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