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Kayserispor'a Chery'den kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserispor’un transfer etmek istediği Chery kararını verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un transfer etmek istediği Chery kararını verdi.


Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor forması altında başarılı maçlar çıkaran Tjaronn Chery nihai kararını verdi. Hollandalı yıldız, tercihini ne Kayserispor'dan ne de Türkiye'den yana yaptı. Chery, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaştı.


Yıllık 800 Bin Avro rakama anlaştığı öğrenilen Chery, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 9 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

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