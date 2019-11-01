Kayserispor'a güçlü destek

Memduh Büyükkılıç, Kayserisporlu futbolculardan Fenerbahçe maçında iyi futbol ve galibiyet beklediklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un şehrin en önemli markalarından birisi olduğunu belirtti ve şehrin Kayserispor'un yanında olduğunu kaydetti.

Kayserispor Tesisleri'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Şehmus Günaydın'ı Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman ve yöneticiler karşıladı. 3 Kasım Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe maçı için antrenmanda olan futbolculara bu ziyaretle güçlü bir destek ve moral verildi. Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Aslan düştüğü yerden kalkar” dedi ve Kayserispor'un çıkış yakalayacağını söyledi. Vali Şehmus Günaydın ve Başkan Memduh Büyükkılıç da her zaman Kayserispor'un yanında olduklarını ifade ederek futbolculara başarı dileğinde bulundular.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'ın ziyaretinde futbolculara tatlı ikramında da bulunuldu. Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın daha sonra Kayserispor yöneticileriyle bir toplantı yaptılar.