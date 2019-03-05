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Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Mensah’ın ameliyat olup olmayacağı belli oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Mensah'ın ameliyat olup olmayacağı belli oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri'de oynanan Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanarak gözyaşları arasında oyun alanını terkeden Bernard Mensah'tan kötü haber geldi.


Ganalı futbolcunun ameliyat olup olmayacağı netlik kazandı. İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, haber merkezimize yaptığı açıklamasında Mensah'ın bu hafta bıçak altına yatacağını söyledi. Orhan Taşçı, "Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcumuzda köprücük kemiği çıkık teşhisi kondu. Bu hafta içerisinde ameliyat olacak. Kendisi uzun süre aramızda olamayacak" dedi.


Mensah'ın 2 ay oynayamayacak durumda olduğunu söyleyen Taşçı, "Mensah'tan 6 ila 8 hafta yararlanamayacağız. Mensah'ın kısa sürede aramıza katılıp eski gücüne kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.

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