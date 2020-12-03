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Kayserispor'a Meysu desteği

Kayseri Meysu, Kayserispor’a ekonomik katkı sağlamak için reklam verdi.

Kayseri Meysu, Kayserispor'a ekonomik katkı sağlamak için reklam verdi.


Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından başlatılan Vefa Paketi kampanyasına katılım devam ediyor. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün bizzat ilgilendiği kampanyaya katılım gösteren firmalar 5 bin TL'lik paket alarak destek verirken Kayseri'nin önemli firmalarından Meysu AŞ, kulübe ekstra destek verdi. Kayseri Meysu AŞ, Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından başlatılan Vefa Paketi alırken, 50 Bin TL'lik de reklam sözleşmesi imzaladı. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz "Kayseri'nin gururu Meysu her zaman olduğu gibi vefa kampanyamıza da destek dedi ve bir de yeni reklam sözleşmesi imzaladı. Güldüoğlu Ailesine teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

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