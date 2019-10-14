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Kayserispor'a moral yemeği

İstikbal Mobilya Kayserispor takımı moral yemeğinde biraraya geldi.


Spor Toto Süper Ligi'nin ilk 7 haftasını moralsiz noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa maçı öncesinde moral yemeğinde biraraya geldi.


Ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdüren sarı kırmızılılar, U19 takımı ile oynadıkları hazırlık maçı sonrasında mangal yemeğinde birlikte oldu.


Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı, Teknik Direktör Samet Aybaba, Yardımcı antrenörler ve futbolcular mangalda moral depoladı. Yemek sonrasında teknik heyet ve futbolcular bol bol sohbet etti.

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