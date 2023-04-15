İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor'a para cezası

PFDK, Kayserispor’a Ümraniyespor maçında taraftarların neden olduğu saha olaylarından ötürü para cezası verdi.

PFDK, Kayserispor'a Ümraniyespor maçında taraftarların neden olduğu saha olaylarından ötürü para cezası verdi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 10 Nisan günü Kayseri'de oynanan Kayserispor-Ümraniyespor maçında taraftarların neden olduğu saha olaylarından dolayı sarı kırmızılı kulübe 56 bin TL para cezası verdi.


PFDK'dan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 10 Nisan 2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kayserispor'un 56.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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