Kayserispor'a para cezası

PFDK, Kayserispor'a Ümraniyespor maçında taraftarların neden olduğu saha olaylarından ötürü para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 10 Nisan günü Kayseri'de oynanan Kayserispor-Ümraniyespor maçında taraftarların neden olduğu saha olaylarından dolayı sarı kırmızılı kulübe 56 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 10 Nisan 2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kayserispor'un 56.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.