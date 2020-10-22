Kayserispor'a sevindirici haber

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Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı. Testi pozitif çıkan 4 oyuncunda testleri negatife döndü ve takıma katıldılar.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 20 Ekim ve 21 Ekim tarihlerinde yapılan test sonuçları belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “20.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Geçen hafta testi pozitif çıkan futbolcumuzun da yeni yapılan testi negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.


Ayrıca geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılı takımda Miguel Lopes, Oğuzhan Çapar, Joseph Attamah ve Cristian Sapunaru'nun test sonuçları pozitiften negatife döndü.

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