İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'a sevindirici haber

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo hastaneden taburcu oldu.


Hes Kablo Kayserispor'un geride kalan sezonun ikinci yarısında sakatlığından ötürü faydalanamadığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ülkesi Brezilya'da koronavirüse yakalanan ve yoğun bakım tedavisi gören Kayserisporlu Gustavo Campanharo hastaneden taburcu edildi. 29 yaşındaki futbolcu, taburcu olduktan sonra sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Hayata döndüğüm için Allah'a şükürler olsun" diye fotoğraf paylaştı.


29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 24 lig maçında görev alırken 1 gol atıp 2 de asist yaptı. 4 kez sarı kart gören Gustavo Campanharo 1971 dakika oyunda kaldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.