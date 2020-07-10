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Kayserispor'a taraftar morali

Rize deplasmanında mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, hava alanında taraftarın desteği ile karşılaştı.


Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a son dakikalarda yedeği goller ile mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, özel uçakla Trabzon'dan Kayseri'ye geldi. 3-2 yenilmenin moral bozukluğu içerisinde olan Sarı Kırmızılı takım, hava alanında taraftarlar tarafından karşılandı. Sarı Kırmızılı taraftarlar, futbolcular lehinde tezahürat yaparak kümede kalacaklarına inandıklarını dile getirdiler.

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