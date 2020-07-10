Kayserispor'a taraftar morali

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a son dakikalarda yedeği goller ile mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, özel uçakla Trabzon'dan Kayseri'ye geldi. 3-2 yenilmenin moral bozukluğu içerisinde olan Sarı Kırmızılı takım, hava alanında taraftarlar tarafından karşılandı. Sarı Kırmızılı taraftarlar, futbolcular lehinde tezahürat yaparak kümede kalacaklarına inandıklarını dile getirdiler.