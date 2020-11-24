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Kayserispor'da 1 puan sevinci

Kayserispor da, Galatasaray deplasmanında alınan 1 puanın sevinci yaşanıyor.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı futbolcuları kutladı.


Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan ve müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrılan Kayserispor'da moraller yerinde. Yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile çıktığı ilk maçta puan alan sarı-kırmızılı takımda yüzler gülüyor. 10 kişi kalınan maçta deplasmanda Galatasaray'dan 1 puan elde eden Kayseri temsilcisi, önümüzdeki haftalara umutla bakıyor.


Müsabaka sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Zorlu Galatasaray deplasmanında 10 kişi kalmamıza karşın alınan 1 puanın güzel günlerin başlangıcı olmasını diliyorum. Teknik heyet ve futbolcularımı kutluyorum" açıklamasını yaptı.

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