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Kayserispor'da 10 yıl sonra aynı tablo

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de 10 yıl önce aynı tabloyu yaşamıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de 10 yıl önce aynı tabloyu yaşamıştı.


Spor Toto süper Lig'de sıkıntılı günleri geride bırakmanın hesabını yapan istikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör değişikliği yaptığı 14.haftadan bu yana yenilgi yüzü görmezken son 4 haftada da beraberlik serisi içerisinde.


Hikmet Karaman yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor, son oynadığı 4 maçta 4 beraberlik alırken son olarak 10 yıl önce de peşpeşe 4 hafta beraberlikler almıştı. Ligin 17.haftasında Erzurumspor ile 1-1, ligin 18.haftasında Antalyaspor ile 0-0, ligin 19.haftasında Bursaspor ile 1-1 ve ligin 20.haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda 11, 12, 13. ve 14. haftada oynadığı maçlarda beraberlikler almıştı.


Teknik Direktör Tolunay Hakkı Kafkas yönetimindeki sarı kırmızılı takım 2008-2009 sezonunu 50 puanla 7. sırada noktalandırırken peş peşe beraberlik aldığı maçlar ise şunlar olmuştu:


16.11.2008 Kayserispor-Antalyaspor 0-0


23.11.2008 Konyaspor-Kayserispor 0-0


28.11.2008 Kayserispor-Trabzonspor 1-1


06.12.2008 Gaziantepspor-Kayserispor 0-0

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