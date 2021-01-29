Kayserispor'da 11 farklı ülkeden futbolcu oynadı

Hes Kablo Kayserispor'da ligin ilk yarısında 11 farklı ülkeden futbolcular forma giydi. Takımda Türklerden sonra en fazla Romen futbolcu var.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor bünyesinde 11 farklı ülkeden 16 yabancı futbolcu, ligin ilk yarısında oynadı. Sarı kırmızılı takımda Türkiye dışında Brezilya, Portekiz, Romanya, Yunanistan, Gana, İngiltere, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Fransa, Kongo ve Hırvatistan ülkelerinden futbolcu yer aldı.

Türk futbolculardan sonra sayı olarak takımda en çok Rumenler var. 3 Rumen futbolcunun yer aldığı sarı kırmızılı takımda 2 Brezilyalı, 2 Portekizli, 2 Ganalı, 1 Fransız, 1 Kongolu, 1 İngiliz, 1 Hırvat, 1 Boşnak, 1 Makedon, 1 de Yunan oyuncu forma giydi.

Ligin 21 haftalık ilk bölümünde Hes Kablo Kayserispor forması giyen yabancı futbolcular ve ülkeleri şunlar:

Silvi Lung (Romanya)

Denis Alibec (Romanya)

Cristian Sapunaru (Romanya)

Pedro Henrique (Brezilya)

Gustavo Campanharo (Brezilya)

Migeul Lopes (Portekiz)

Manuel Fernandes (Portekiz)

Yaw Ackah (Gana)

Joseph Attamah (Gana)

Wilfried Kanga (Fransa)

Harrison Manzala (Kongo)

Aaron Lennon (İngiltere)

Anton Maglica (Hırvatistan)

Zoran Kvrzic (Bosna Hersek)

Daniel Avramovski (Makedonya)

Dimitrios Kolovetsios (Yunanistan)