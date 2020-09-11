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Kayserispor'da 14 futbolcunun lisansı çıktı

Hes Kablo Kayserispor takımında 14 futbolcunun lisansı çıktı.


Süper Lig 2020-2021 sezon hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da kadro şekilleniyor. Sarı kırmızılı kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen futbolcu isimlere lisans çıkmaya başladı.


TFF, şu ana kadar Hes Kablo Kayserispor takımından 14 futbolcunun lisans işlemlerini tamamladı. Yeni tranfserlerin henüz lisansları çıkmazken, 13 Eylül Pazar gününe kadar tüm lisans işlemlerinin tamamlanacağı öğrenildi.


Hes Kablo Kayserispor'da şu ana kadar lisansı çıkarılan oyuncular şunlar: Abdulkadir Taştan, Ahmet Zekeriya Kartal, Emre Demir, Gustavo Campanharo, İsmail Çipe, Mehmet Eray Özbek, Miguel Lopes, Muhammed Eren Arıkan, Nurettin Korkmaz, Oğuzhan Çapar, Ömer Uzun, Pedro Henrique, Talha Sarıaslan, Zoran Kvrizc.

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