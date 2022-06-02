Kayserispor'da 16 yerli oyuncu oynadı

Süper Lig’de 2021-2022 sezonun ardından Kayserispor’da 16 yerli oyuncu şans buldu.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ardından Kayserispor'da 16 yerli oyuncu şans buldu.
Bu sezon 20 takımla oynanan Süper Lig'de ilk yarısında 380 müsabaka yapıldı. Kayserispor'da yerli futbolcular arasında en fazla maçta görev alan isim Onur Bulut oldu. Sağ bek oyuncusu 34 maçta görev alırken kendisini İbrahim Akdağ takip etti. Kayserispor'da forma giyen yerli oyuncular şunlar;
Onur Bulut: 34 maç / 2 bin 739 dakika
İbrahim Akdağ: 32 maç / 2 bin 264 dakika
Emrah Başsan: 31 maç / 1 bin 947 dakika
Mustafa Pektemek: 27 maç /1 bin 95 dakika
İlhan Parlak: 27 maç / 784 dakika
Ramazan Civelek: 24 maç 1 bin 36 dakika
Gökhan Sazdağı: 24 maç / 960 dakika
Uğur Demirok: 18 maç / 1 bin 448 dakika
Abdulkadir Parmak: 13 maç / 771 dakika
Karahan Yasir Subaşı: 15 maç / 758 dakika
Mert Çetin: 10 maç / 822 dakika
Bilal Bayazıt: 5 maç / 450 dakika
Emre Demir: 4 maç / 24 dakika
Cenk Gönen: 3 maç / 300 dakika
Hayrullah Erkip: 2 maç / 109 dakika
Arif Kocaman: 1 maç / 30 dakika