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Kayserispor'da 16 yerli oyuncu oynadı

Süper Lig’de 2021-2022 sezonun ardından Kayserispor’da 16 yerli oyuncu şans buldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ardından Kayserispor'da 16 yerli oyuncu şans buldu.


Bu sezon 20 takımla oynanan Süper Lig'de ilk yarısında 380 müsabaka yapıldı. Kayserispor'da yerli futbolcular arasında en fazla maçta görev alan isim Onur Bulut oldu. Sağ bek oyuncusu 34 maçta görev alırken kendisini İbrahim Akdağ takip etti. Kayserispor'da forma giyen yerli oyuncular şunlar;


Onur Bulut: 34 maç / 2 bin 739 dakika


İbrahim Akdağ: 32 maç / 2 bin 264 dakika


Emrah Başsan: 31 maç / 1 bin 947 dakika


Mustafa Pektemek: 27 maç /1 bin 95 dakika


İlhan Parlak: 27 maç / 784 dakika


Ramazan Civelek: 24 maç 1 bin 36 dakika


Gökhan Sazdağı: 24 maç / 960 dakika


Uğur Demirok: 18 maç / 1 bin 448 dakika


Abdulkadir Parmak: 13 maç / 771 dakika


Karahan Yasir Subaşı: 15 maç / 758 dakika


Mert Çetin: 10 maç / 822 dakika


Bilal Bayazıt: 5 maç / 450 dakika


Emre Demir: 4 maç / 24 dakika


Cenk Gönen: 3 maç / 300 dakika


Hayrullah Erkip: 2 maç / 109 dakika


Arif Kocaman: 1 maç / 30 dakika

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