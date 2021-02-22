İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'da 2 cezalı var

Hes Kablo Kayserispor’da Zoran Kvrzic ile Gustavo Campanharo cezalı duruma düştü.

Hes Kablo Kayserispor'da Zoran Kvrzic ile Gustavo Campanharo cezalı duruma düştü.


Süper Lig'in 26.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da 2 futbolcu cezalı duruma düştü. Sivasspor maçında sarı kart gören Gustavo Campanharo ile Zoran Kvrzic kart cezalısı durumuna düştü.


Ligin 27.haftasını BAY olarak geçecek, bir sonraki hafta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Zoran Kvrzic ile Gustavo Campanharo forma giyemeyecek. Her iki futbolcu da, ligin 29.haftasında deplasmanda oynanacak Hatayspor maçında takımındaki yerini alabilecek.


Diğer yandan sakatlığından ötürü Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta forma giyemeyen Brezilyalı Pedro Henrique, Rizespor ile oynanacak lig maçına yetişecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.