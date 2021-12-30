Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle kalesinde 28 gol yiyen Yukatel Kayserispor'da, 2 kaleci forma giydi.

Sarı Kırmızılı takım, Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle ligde 28 gol yedi. Sezonun ilk maçında kaleyi Doğan Alemdar korurken, 2.haftadan itibaren ise Rumen kaleci Silviu Lung kaleyi koruyan isim oldu. Doğan Alemdar 1 maçta kalesinde 3 gol görürken, Silviu Lung ise 18 maçta kalesinde 25 görürken 6 maçta gol yemedi. Tecrübeli file bekçisi Lung'un 2.haftada Kayseri'de oynanan Adana Demirspor maçında kaleyi devraldı. Ligde ligin ilk yarısı itibariyle en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer alan Silviu Lung yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti.

Rumen file bekçisi bu sezon Başakşehir, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep ve Sivasspor maçlarında gol yemedi.