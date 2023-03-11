İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor'da 3 eksik var

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 3 futbolcu görev alamayacak. Mensah ise Antalya'ya götürüldü



Dün Antalya'ya giderek kampa giren Kayserispor'da 3 futbolcu bugünkü maçta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek isteyen Kayserispor'da sakatlığı bulunan stoper Majid Hosseini, Fenerbahçe maçında sakatlanan Lionel Carole ve hafta içerisinde ameliyat olan Joseph Attamah bugünkü maçın kadrosuna dahil edilmedi. Diğer yandan sakatlığı geçen Mensah ise Antalya'ya götürüldü. Mensah'ın Antalyaspor maçında yedek kulübesinde yer alacağı bilgisine ulaşıldı.

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