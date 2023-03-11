Kayserispor'da 3 eksik var

Süper Lig'in 25. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 3 futbolcu görev alamayacak. Mensah ise Antalya'ya götürüldü

Dün Antalya'ya giderek kampa giren Kayserispor'da 3 futbolcu bugünkü maçta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek isteyen Kayserispor'da sakatlığı bulunan stoper Majid Hosseini, Fenerbahçe maçında sakatlanan Lionel Carole ve hafta içerisinde ameliyat olan Joseph Attamah bugünkü maçın kadrosuna dahil edilmedi. Diğer yandan sakatlığı geçen Mensah ise Antalya'ya götürüldü. Mensah'ın Antalyaspor maçında yedek kulübesinde yer alacağı bilgisine ulaşıldı.