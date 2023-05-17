Kayserispor'da 3 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, genç futbolcu Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi. 31 Mayıs 2024'de sözleşmesi sona erecek olan 2005 doğumlu futbolcu, 3 yıllık imza attı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sol kanat futbolcusu Arıkan, bu sezon 19 kez U 19 maçında, 3 kez de Rezerv Lig maçında sarı kırmızılı formayı giydi.