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Kayserispor'da 36 maçta 28 futbolcu oynadı

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’da 38 haftalık maratonda 28 futbolcu forma giydi.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da 38 haftalık maratonda 28 futbolcu forma giydi. Kaleci Bilal Bayazit, 30 maçta 2 bin 693 dakika ile en uzun süreyi alan futbolcu oldu.


Spor Toto Süper Lig'de sezonu 9. sırada tamamlayan Kayserispor'da 2022-2023 sezonunda kaleci Bilal Bayazit en çok süre alan isim oldu. 24 yaşındaki kaleci, 30 maçta 2 bin 693 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcular ise 1 dakika ile Ahmet Kağan Malatyalı oldu.


Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 38 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler ise şu şekilde:


Bilal Bayezit: 30 maç - 2.693 dakika


Dimitrios Kolovetsios: 30 maç - 2.615 dakika


Miguel Cardoso: 31 maç - 2.348 dakika


Majid Hosseini: 25 maç - 2.020 dakika


Lionel Carole: 23 maç - 2.004 dakika


Gökhan Sazdağı: 31 maç - 1.993 dakika


Olivier Kemen: 27 maç - 1.945 dakika


Mame Baba Thiam: 27 maç - 1.939 dakika


Onur Bulut: 21 maç - 1.890 dakika


Bernard Mensah: 27 maç - 1.796 dakika


Gustavo Campanharo: 24 maç - 1.711 dakika


Carlos Mane: 25 maç - 1.472 dakika


Emrah Başsan: 26 maç - 1.218 dakika


Mario Gavranovic: 22 maç - 1.217 dakika


Ramazan Civelek: 29 maç - 1.145 dakika


Arif Kocaman: 14 maç - 1.066 dakika


Ali Karimi: 20 maç - 951 dakika


Anthony Uzodimma: 16 maç - 846 dakika


Joseph Attamah: 9 maç - 646 dakika


İlhan Parlak: 22 maç - 547 dakika


Yaw Ackah: 15 maç - 422 dakika


Cenk Gönen: 5 maç - 366 dakika


Andrea Bertolacci: 7 maç - 244 dakika


Mustafa Pektemek: 12 maç - 231 dakika


Baran Ali Gezek: 5 maç - 113 dakika


Talha Sarıaslan: 6 maç - 59 dakika


Berat Eskin: 2 maç - 12 dakika


Ahmet Kağan Malatyalı: 1 maç - 1 dakika

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