Kayserispor'da 36 maçta 28 futbolcu oynadı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da 38 haftalık maratonda 28 futbolcu forma giydi. Kaleci Bilal Bayazit, 30 maçta 2 bin 693 dakika ile en uzun süreyi alan futbolcu oldu.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 9. sırada tamamlayan Kayserispor'da 2022-2023 sezonunda kaleci Bilal Bayazit en çok süre alan isim oldu. 24 yaşındaki kaleci, 30 maçta 2 bin 693 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcular ise 1 dakika ile Ahmet Kağan Malatyalı oldu.

Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 38 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler ise şu şekilde:

Bilal Bayezit: 30 maç - 2.693 dakika

Dimitrios Kolovetsios: 30 maç - 2.615 dakika

Miguel Cardoso: 31 maç - 2.348 dakika

Majid Hosseini: 25 maç - 2.020 dakika

Lionel Carole: 23 maç - 2.004 dakika

Gökhan Sazdağı: 31 maç - 1.993 dakika

Olivier Kemen: 27 maç - 1.945 dakika

Mame Baba Thiam: 27 maç - 1.939 dakika

Onur Bulut: 21 maç - 1.890 dakika

Bernard Mensah: 27 maç - 1.796 dakika

Gustavo Campanharo: 24 maç - 1.711 dakika

Carlos Mane: 25 maç - 1.472 dakika

Emrah Başsan: 26 maç - 1.218 dakika

Mario Gavranovic: 22 maç - 1.217 dakika

Ramazan Civelek: 29 maç - 1.145 dakika

Arif Kocaman: 14 maç - 1.066 dakika

Ali Karimi: 20 maç - 951 dakika

Anthony Uzodimma: 16 maç - 846 dakika

Joseph Attamah: 9 maç - 646 dakika

İlhan Parlak: 22 maç - 547 dakika

Yaw Ackah: 15 maç - 422 dakika

Cenk Gönen: 5 maç - 366 dakika

Andrea Bertolacci: 7 maç - 244 dakika

Mustafa Pektemek: 12 maç - 231 dakika

Baran Ali Gezek: 5 maç - 113 dakika

Talha Sarıaslan: 6 maç - 59 dakika

Berat Eskin: 2 maç - 12 dakika

Ahmet Kağan Malatyalı: 1 maç - 1 dakika