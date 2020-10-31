İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'da 4 eksik var

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da 4 eksik var.

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 4 eksik var.


Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Özel uçak ile Rize'ye giderek kampa girecek sarı kırmızılı takımda 4 eksik var. Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kırmızı kart cezalısı Sapunaru'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz'ın Rizespor maç kadrosunda olmayacaklarını söyledi. Mustafa Tokgöz, "Yarın oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru ve sakatlıkları bulunan Harrison Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz haricinde eksiğimiz bulunmuyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.