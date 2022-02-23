İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor'da 5 eksik var

Deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor’da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.


Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Bernard Mensah ile Emrah Başsan kırmızı kart cezalısı Uğur Demirok, sarı kart cezalıları İbrahim Akdağ ve Andrea Bertolacci, Cuma günü oynanacak maçta görev alamayacak.


Diğer yandan koronavirüs karantinasında bulunan Mustafa Pektemek de, karantina sürecinin sona ermesinden sonra takıma katılarak çalışmalara başladı.

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