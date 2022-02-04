İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor'da 7 eksik var

Yukatel Kayserispor, bugün sahasında oynayacağı Hatayspor maçında 7 oyuncusundan yoksun olacak.

Son olarak kaleci Cenk de Covid19 salgınına yakalandı.


Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da 7 oyuncu forma giyemeyecek. Saat 20:00'de başlayacak maç için hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios, Mustafa Pektemek, koronavirüs karantinasında bulunan Cenk Gönen, Majid Hosseini ile Gökhan Sazdağı, Senegal milli takım kampında bulunan Mame Thiam, Hatayspor'a karşı oynayamayacak.

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