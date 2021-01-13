Kayserispor'da 7 yabancı hoca çalıştı

Hes Kablo Kayserispor'da 7 yabancı antrenör takımı çalıştırdı.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da Rumen teknik direktör Dan Petrescu dönemi resmen başladı. Petrescu, sarı kırmızılı takımda bu sezon görev yapacak 3.teknik direktör oldu. Petrescu, Hes Kablo Kayserispor'da görev yapan 7.yabancı teknik direktör olarak da tarihe geçti.

Daha önce İngiliz, Portekizli, Hırvat, Gürcü teknik direktörler görev yaparken 3 kez de rumen teknik direktörler sarı kırmızılı takımlın çatısı altında yerini aldı. Hes Kablo Kayserispor'da görev yapan ilk yabancı teknik direktör İngiliz Richard Beresford olurken şu an için son yabancı hoca Dan Petrescu oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da görev yapan yabancı teknik direktörler şunlar: Richard Beresford (İngiliz teknik direktör. 1973-1974 sezonunda görev yaptı) Gigi Multescu (Rumen teknik direktör. 1997-1998 sezonunda görev yaptı) Şota Arveladze (Gürcü teknik direktör. 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında 84 maçta görev yaptı) Robert Prosinecki (Hes Kablo Kayserispor'da 2 kez farklı dönemlerde göreve geldi ve 3 sezonda görev yaptı) Domingos Paciencia (Portekizli teknik direktör. 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında Robert Prosinecki'nin gönderilmesi sonrasında takımın başına getirildi. Kayserispor ile 7 lig maçına çıktı) Marius Sumudica (Rumen teknik direktör. 2017-2018 sezonunda görev yaptı. 33 Süper Lig, 8 türkiye Kupası maçında takımın başında yeraldı) Dan Petrescu (Rumen teknik direktör. 1967 doğumlu Petrescu ilk kez Türkiye'de çalışacak)