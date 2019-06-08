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Kayserispor'da 9 ülkeden futbolcu oynadı

İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan sezon bünyesinde 9 ülkeden futbolcu bulundurdu.


Spor Toto Süper Lig 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 16'sı Türk olmak üzere 28 profesyonel futbolcu yer aldı. Ukrayna, Gana, Portekiz ve Romanya'dan 2'şer futbolcu yer alırken Hollanda, Slovenya, Brezilya ve Kamerun'dan da 1'er futbolcu sarı kırmızılı formayı giydi. İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2018-2019 futbol sezonunda forma giyen futbolcular ve ülkeleri şöyle:


Hollanda: Tjaronn Chery


Slovenya: Rajko Rotman


Brezilya: Fernando Boldrin


Kamerun: Jean Armel Kana Bıyık


Romanya: Silviu Lung, Cristian Sapunaru


Portekiz: Silvestre Varela, Tiago Lopes


Gana: Asamaoh Gyan, Bernard Mensah


Ukrayna: Oleksandr Kucher, Artem Kravets


Türkiye: Muammer Zülfikar Yıldırım, Umut Bulut, Levent Gülen, Vedat Karakuş, Sakıb Aytaç, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Bilal Başacıkoğlu, Deniz Türüç, Mert Özyıldırım, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Berkant Şahin Kök, Hakan Çıtak, Adem Doğan

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