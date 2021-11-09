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Kayserispor'da Ali Naibi dönemi sona erdi

Kayserispor’da Sportif Direktör Ali Naibi istifa etti.

Kayserispor'da Sportif Direktör Ali Naibi istifa etti.


Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında göreve getirilen ve kulüp sportif direktörü olarak çalışan Ali Naibi bugün istifasını sundu. İHA muhabirine konuşan Ali Naibi, "Bir süredir anlaşmazlıklar vardı. Fikir ayrılıklarını aşamadık ve ben de istifa etmeyi uygun buldum. Bu süreçte bana destek veren yöneticilerimize, taraftarımıza ve değerli medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Kayserispor'a lig maratonunda başarılar diliyorum" dedi.

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