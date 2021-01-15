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Kayserispor'da Alibec şoku

Hes Kablo Kayserispor’da Denis Alibec, Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı.

Hes Kablo Kayserispor'da Denis Alibec, Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı.


Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Rumen futbolcu Alibec kadrodan çıkarıldı. Son 2 haftada oynadığı etkili futbol ile takımın en önemli isimlerinden birisi haline gelen Denis Alibec, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Rumen futbolcu Denis Alibec, sakatlığından ötürü maç kadrosundan çıkarıldı.


Sakatlığı halen geçmeyen Silviu Lung, takımla birlikte çalışmalara başlayan ancak henüz hazır hale gelmeyen Yasir Subaşı'nın da oynayamayacağı maç kadrosuna yeni transfer Uğur Demirok dahil edildi.

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