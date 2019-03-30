İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kayserispor'da Asamoah sakatlandı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan sakatlandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan sakatlandı.


Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sivasspor maçı provasını Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynayarak gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda Ganalı futbolcu Asamoah Gyan sakatlandı. Geldiği günden bu yana rakip takımlardan çok sakatlıklar ile mücadele veren Asamoah Gyan, ikili mücadelenin olmadığı bir pozisyonda sakatlandı. Müsabakanın 53. dakikasında gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda şutunu atan ve sonrasında yerde kalan Asamoah Gyan, ayağa kalkamadı.


Tekrar oyuna dahil olamayan Asamoah Gyan, sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonrası maça devam edemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.